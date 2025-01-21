В межрегиональном турнире по карате в Подмосковье приняли участие 570 человек

Новогоднее первенство Детско-юношеской федерации карате Щелково состоялось в Подмосковье, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Местом проведения состязаний стал УСК «Подмосковье».

За победу в турнире боролись спортсмены из пяти российских регионов: столицы, Подмосковья, а также Владимирской, Тульской и Ярославской областей. В общей сложности — 570 человек.

Состязания проводились в 70 категориях. В результате лидерами стали сборные Щелково, Химок, Лобни, Воскресенска и Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в области достроят три новых ФОКа.