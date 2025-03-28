В МФЦ Подмосковья активным долголетам рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

В марте сотрудники МФЦ Подмосковья провели информационные лекции для участников программы «Активное долголетие», посвященные теме «Самозапрет на кредиты — защита от мошеннических действий». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Количество мошеннических схем постоянно увеличивается, а люди старшего поколения — одна из самых уязвимых категорий населения. Услуга по оформлению самозапрета на кредиты крайне важна», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

По ее словам, услуга позволяет гражданам обезопасить себя от оформления несанкционированных кредитов и повысить уровень их финансовой защиты. В рамках лекций долголетам рассказали о различных схемах мошенничества, об эффективных методах защиты и не только. Узнать адреса и график работы подмосковных МФЦ можно на карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.