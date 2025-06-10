В МФЦ Подмосковья пройдут мероприятия в честь Дня России

В подмосковных МФЦ в честь Дня России проведут праздничные мероприятия. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Празднование пройдет 11 июня в офисах МФЦ в 17 округах, в том числе в Люберцах, Подольске, Зарайске, Реутове. Жителей ждут детские мероприятия и мастер-классы.

Также в ряде МФЦ в этот день будут раздавать воздушные шары и ленты в цветах триколора. Кроме того, в МФЦ на улице Карла Маркса в Мытищах будет организована выставка детских рисунков на тему «Моя Родина — Россия».

Непосредственно в праздничный день, 12 июня, подмосковные МФЦ работать не будут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут в Подмосковье летом.