В МФЦ Подмосковья рассказали о самых популярных обращениях жителей в контакт-центр

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Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]

Жители Подмосковья чаще всего звонят в контакт-центр МФЦ Подмосковья для того, чтобы узнать о готовности результата по услуге. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На втором месте — запись в МФЦ, на третьем — вопросы по регистрации права на объекты недвижимости и кадастровому учету. Всего же в этом году в контакт-центр поступило свыше 630 тысяч звонков», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Помимо этого, в топ вошли вопросы по режиму работы отделений многофункциональных центров и регистрации по месту жительства. Позвонить в контакт-центр можно по номеру 122 (добавочный 3).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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