В МФЦ Подмосковья рассказали о самых популярных обращениях жителей в контакт-центр
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
Жители Подмосковья чаще всего звонят в контакт-центр МФЦ Подмосковья для того, чтобы узнать о готовности результата по услуге. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На втором месте — запись в МФЦ, на третьем — вопросы по регистрации права на объекты недвижимости и кадастровому учету. Всего же в этом году в контакт-центр поступило свыше 630 тысяч звонков», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Помимо этого, в топ вошли вопросы по режиму работы отделений многофункциональных центров и регистрации по месту жительства. Позвонить в контакт-центр можно по номеру 122 (добавочный 3).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.