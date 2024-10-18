В МФЦ Подмосковья рассказали о самых популярных обращениях жителей в контакт-центр

«На втором месте — запись в МФЦ, на третьем — вопросы по регистрации права на объекты недвижимости и кадастровому учету. Всего же в этом году в контакт-центр поступило свыше 630 тысяч звонков», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.