В МФЦ Подмосковья ввели услугу по проставлению апостиля на документах

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о новой услуге, доступной в офисах МФЦ Подмосковья. Это проставление апостиля на документах.

Теперь в многофункциональных центрах региона можно проставить апостиль на официальных документах, подлежащих вывозу за рубеж. Это стало возможным благодаря взаимодействию МФЦ Подмосковья и Управления Минюста РФ по региону.

Получить услугу могут физические и юридические лица. Для этого потребуется предоставить паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и сам документ, который нужно апостилировать. В случае получения услуги юрлицом также потребуется документ, который подтверждает полномочия. Это может быть доверенность или приказ на руководителя.

Услуга предоставляется в течение 11 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 2,5 тыс. руб.

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