В МФЦ Подольска установили почтовый ящик для писем участникам СВО
Посетители МФЦ Подольска отправили бойцам СВО более 100 посланий
Фото: [t.me/podolskadm]
В зале филиала МФЦ на Заводской улице микрорайона Климовск в Подольске установили специальный почтовый ящик для писем участникам специальной военной операции.
В ящик можно бросить письмо, открытку или детский рисунок с пожеланиями для бойцов. Посетители МФЦ отправили уже более 100 посланий.
«Мы часто проводим такую акцию «Письмо от родных», заявители с радостью принимают участие. А потом вкладываем эти письма в гуманитарную помощь, которую собираем вместе с посетителями МФЦ и прихожанами храма в Коледино», - рассказала руководитель филиала МФЦ Ирина Ковальчук.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности оказания мер поддержки участников СВО в проактивном формате.