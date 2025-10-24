В МФЦ Подольска установили почтовый ящик для писем участникам СВО

«Мы часто проводим такую акцию «Письмо от родных», заявители с радостью принимают участие. А потом вкладываем эти письма в гуманитарную помощь, которую собираем вместе с посетителями МФЦ и прихожанами храма в Коледино», - рассказала руководитель филиала МФЦ Ирина Ковальчук.