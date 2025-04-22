В микрорайоне Авиаторов в Балашихе построят воспитательно-образовательный комплекс

АО «МСУ-1» построит воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, он будет состоять из школы на 950 мест и детского сада на 250 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Для детей обустроят учебные классы и лаборатории, групповые со спальнями и игровыми, спортивные залы, библиотеку и другие помещения. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий. Завершить работы планируют к осени 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.