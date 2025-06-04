В микрорайоне Климовск Подольска проведут монтаж труб теплосети

В микрорайоне Климовск Подольска продолжаются модернизация теплового хозяйства и капитальный ремонт многоквартирных домов, в июне 2025 года завершится монтаж труб тепловой сети протяженностью 1 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В июле рабочие начнут благоустройство участника. Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с ветераном специальной военной операции, общественным деятелем и победителем предварительного голосования партии «Единая Россия» Иваном Мамоновым проверил ход проведения работ. Они оценили работы по замене тепловой сети на ряде участков. Самый протяженный и важный проходит от котельной на улице Заводской вдоль улиц Западной, Южный поселок, Симферопольской, Революции, 8 Марта, Театральной и проспекта 50 лет Октября.

Обновление инженерной инфраструктуры домов в округе проводят совместно с Фондом капитального ремонта. При необходимости рабочие меняют кровлю, восстанавливают фасады, модернизируют системы электроснабжения. Артамонов побывал в домах 3 и 5 на улице Симферопольской, а также 17 и 19 на Заводской — работы там выходят на финишную прямую.

«Все мероприятия направлены на повышение качества жизни, энергоэффективности и надежности городской инфраструктуры», — сказал глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.