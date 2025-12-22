В микрорайоне Кузнечики Подольска впервые проведут Новогодний фестиваль

В Подольске на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики с 26 по 30 декабря 2025 года и с 4 по 11 января 2026 года впервые пройдет масштабный Новогодний фестиваль. Жители смогут посетить зимнюю площадку, объединяющую гастрономические, творческие и развлекательные зоны.

Библиотеки Подмосковья также подготовили насыщенную культурную программу к праздникам. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, запланировано около 3 тыс. различных мероприятий.

Гостей фестиваля в Подольске ждет разнообразная программа. На фермерском базаре можно будет приобрести крафтовые сыры, домашние колбасы, вяленую рыбу, натуральные соки, мед и другие натуральные продукты.

В сувенирных рядах представят деревянные игрушки ручной работы, валенки, вязаные изделия, шерстяные аксессуары и эксклюзивные елочные украшения.

Также будут работать зона с фуд-траками и арт-зона для фотосессий. В концертной программе запланирован спектакль «Зелье бабы Яги».

Возрастное ограничение 0+.

