В микрорайоне Кузнечики Подольска впервые проведут Новогодний фестиваль
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики с 26 по 30 декабря 2025 года и с 4 по 11 января 2026 года впервые пройдет масштабный Новогодний фестиваль. Жители смогут посетить зимнюю площадку, объединяющую гастрономические, творческие и развлекательные зоны.
Библиотеки Подмосковья также подготовили насыщенную культурную программу к праздникам. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, запланировано около 3 тыс. различных мероприятий.
Гостей фестиваля в Подольске ждет разнообразная программа. На фермерском базаре можно будет приобрести крафтовые сыры, домашние колбасы, вяленую рыбу, натуральные соки, мед и другие натуральные продукты.
В сувенирных рядах представят деревянные игрушки ручной работы, валенки, вязаные изделия, шерстяные аксессуары и эксклюзивные елочные украшения.
Также будут работать зона с фуд-траками и арт-зона для фотосессий. В концертной программе запланирован спектакль «Зелье бабы Яги».
Возрастное ограничение 0+.
