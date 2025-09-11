В микрорайоне Подрезково в Химках провели выездную администрацию, в рамках нее профильные специалисты приняли 40 обращений химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего обращения граждан касались сфер жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства и социальной поддержки. Так, например, к специалистам обратилась жительница Химок Людмила Харченко, которая является старшей по дому.

«Я обратилась с вопросом капитального ремонта кровли. Каждому жильцу хочется жить в своем доме в комфортных условиях», — поделилась она.

В рамках мероприятия жители также могли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Встречи в разных микрорайонах города проходят каждую неделю, с начала 2025 года в Химках прошли 34 выездные администрации.

