В микрорайоне Сходня Химок прошла выездная администрация

В микрорайоне Сходня городского округа Химки в рамках выездной администрации прошла встреча с жителями, представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 111 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Среди самых популярных оказались вопросы, которые относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Кроме того, в рамках выездной администрации жители предлагали свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.

«Я обратилась по вопросу жилищно-коммунального хозяйства, а именно по ремонту контейнерной площадки. Мою просьбу зафиксировали, обещали вскоре вернуться с обратной связью. Таким форматом общения с администрацией я воспользовалась впервые, но он оказался очень удобным», — рассказала жительница Химок Анастасия Латышева.

Отметим, что с начала 2025 года в округе провели 17 выездных администраций.

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