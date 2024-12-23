В Минблаго Подмосковья назвали самые популярные губернаторские карусели

Губернаторская карусель, установленная в Ногинске, стала самой популярной в Подмосковье на прошлой неделе, на ней прокатились более 850 человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В числе самых посещаемых также оказались аттракционы в Сергиевом Посаде и Чехове — там побывали более 810 и 650 человек соответственно. В общей сложности на каруселях в регионе прокатились более 4,9 тыс. человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.