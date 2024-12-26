В Минблаго Подмосковья назвали самые популярные катки с искусственным покрытием

Самым посещаемым катком с искусственным льдом в Подмосковье по итогам декабря стал каток в парке «200 лет Егорьевску», там побывали более 19 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В тройку лидеров по посещаемости также вошли катки на Площади Дружбы в Истре и в Центральном парке Раменского округа. В общей сложности катки с искусственным покрытием в регионе посетили более 280 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.