В Минблаго Подмосковья назвали самые популярные тюбинговые горки

Тюбинговая горка в Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке стала самой популярной в Подмосковье по итогам декабря, ее посетили более 1,4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройке лидеров также оказались горки в Центральном парке Долгопрудного округа и Кузьминском лесопарке в Котельниках. В общей сложности подмосковные горки с начала зимнего сезона посетили более 7,9 тыс. человек. Ознакомиться с полным списком тюбинговых горок Подмосковья можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.