В Минблаго Подмосковья назвали самый посещаемый парк региона

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк Пехорка, расположенный в Балашихе, его посетили 45 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что парк находится в центре города, на его территории есть детские площадки, спортивные зоны, скейт парк, набережная, прокаты спортивного инвентаря и площадка для выгула питомцев. Помимо этого, в нем обустраивают новые игровые зоны и арт-объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.