В Минблаго Подмосковья рассказали, как в регионе прошло Крещение Господня

В Подмосковье прошли мероприятия, посвященные празднованию православного праздника Крещение Господне, для крещенских купаний в регионе подготовили 195 площадок. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Всего в купаниях приняло участие свыше 211 тыс. человек, более 100 тыс. из которых окунулись в священную воду», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, самым посещаемым стал источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде. В ведомстве уточнили, что инфраструктуру для мероприятий подготавливали по рекомендациям ГУ МЧС по Московской области, Министерства здравоохранения Московской области и областного Минблаго.

За безопасностью граждан следили более 2,5 тыс. сотрудниками МВД, МЧС и скорой помощи. Для участников мероприятий также обустроили теплые зоны с очагами и возможностью получить горячее питье и питание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.