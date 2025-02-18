В Минблаго Подмосковья рассказали о катках с искусственным льдом

В Подмосковье работают сезонные катки с искусственным льдом, на прошлой неделе их посетили более 57 тыс. человек, с начала зимы — более 1 млн человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что все они оборудованы прокатом необходимого инвентаря, теплыми раздевалками и точками с продажей горячих напитков и питания. Самым посещаемым стал каток на Площади Дружбы в Истре, там прокатились более 54 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли катки в парке 200-летия Егорьевска и парке Мира в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.