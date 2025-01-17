В Минблаго Подмосковья рассказали о планах по благоустройству региона

В 2025 году в Подмосковье планируют благоустроить 147 объектов. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Ежегодно на территории Московской области мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаются пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в этом году в региона обновят 17 парков, 12 лесопарков, 16 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 13 набережных, обустроят 20 больших и 58 маленьких скверов, семь зон отдыха в парках и четыре новые стелы «воинской доблести».

Так, например, в Одинцово благоустроят лесопарковую зону «Новая Трехгорка», в Дубне — бульвар Центральной улицы, в Хотьково Сергиево-Посадского округа — центральную площадь. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в лесопарках — по программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.