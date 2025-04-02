В Минблаго Подмосковья рассказали о подготовке парков к летнему сезону

Парки в Подмосковье подготовят к летнему сезону, в общей сложности в регионе насчитывается 209 парков и лесопарков. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Подготовка парков к летнему сезону началась уже в марте. Мы провели работу по выявлению дефектов, которые возникли в парках за зимний период. До 6 апреля мы будем заниматься устранением этих недостатков и подготовкой объектов сервисов и услуг», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в работах задействовали более 1,6 тыс. человек технического персонала. Полностью завершить работы планируют до конца апреля, их ход проконтролируют главы округов.

В ведомстве уточнили, что за минувших выходные уборку провели в 37 парках. Рабочие также готовят к сезону пункты проката — проводят технический осмотр и обслуживание инвентаря, а также инструктаж персонала и генеральную уборку. Летом в парках будут функционировать более 2 тыс. объектов бизнеса, включая точки питания, кафе и мобильные торговые объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.