В Минблаго Подмосковья рассказали о посещаемости губернаторских каруселей

За неделю восемь аттракционов «Сказка», установленных в разных городах Подмосковья, посетили 6,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самым популярным стал аттракцион в Центральном парке Ногинска, на нем прокатились 3,9 тыс. гостей. В тройку лидеров вошли карусели в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и на Житной площади Коломны, они собрали 3,5 тыс. и более 3,3 тыс. посетителей соответственно. Все они работают бесплатно с 11:00 до 20:00, за исключением понедельника и вторника (в Домодедово аттракцион открыт без выходных).

«Особенностью проекта стала не только его доступность, но и продуманный дизайн. Известный художник Денис Симачев создал концепцию, сочетающую эстетику и практичность. Все карусели выполнены из материалов, устойчивых к капризам подмосковной погоды, что позволяет им функционировать круглый год», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.