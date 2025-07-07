В Минблагоустройства Подмосковья рассказали о посещаемости губернаторских каруселей
Минблаго: более 6 тыс. человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
Фото: [Министерство благоустройства МО]
За неделю губернаторские карусели «Сказка» в Подмосковье посетили 6,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Самой популярной оказалась карусель, расположенная на Житной площади в Коломне, ее посетили 4 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли аттракционы в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и Центральном парке в Ногинске. В ведомстве напомнили, что оформлением каруселей «Сказка» занимался дизайнер Денис Симачев. В общей сложности в регионе установлено восемь таких каруселей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.