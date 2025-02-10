В Минблаго Подмосковья рассказали о посещаемости областных парков

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,4 млн посетителей, что на 233 тыс. человек больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Большинство посетителей парки собрали в субботу, 8 февраля, — более 240 тыс. человек. Самым популярным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали более 47 тыс. человек. В числе самых востребованных также оказались Центральный парк в городском округе Пушкинский, парк Мира в Мытищах, парк «Елочки» в Домодедово и парк «Фабричный» в городе Дедовск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.