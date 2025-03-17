В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях

На прошлой неделе карусели «Сказка» в Подмосковье посетили более 8,7 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели созданы для досуга жителей и гостей региона», — говорится в сообщении.

Самой популярной стала карусель, установленная в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на ней прокатились почти 1,7 тыс. человек. В тройку самых популярных также вошли аттракционы в Ногинске и Домодедово, их посетили более 1,6 тыс. и 1,3 тыс. человек соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.