В Минблаго Подмосковья рассказали о самых посещаемых катках с искусственным покрытием

Каток в парке «200 лет Егорьевску» в одноименном округе стал самым популярным катком с искусственным покрытием в Подмосковье по итогам прошлой недели, его посетили более 8,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В тройку лидеров также вошли катки в парке «Питомник» в Серпухове и Городском парке на набережной Сенеж в Солнечногорске — их посетили более 5,7 тысячи и 5,2 тысячи человек соответственно. В общей сложности катки региона на прошлой неделе посетили более 85 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.