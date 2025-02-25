В Минблаго Подмосковья рассказали, сколько человек посетили губернаторские карусели за неделю

На прошлой неделе губернаторские карусели «Сказка» в Подмосковье посетили более 8,4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Они созданы для досуга жителей и гостей региона, предлагая удобства, такие как профессиональная аудиосистема и красочная иллюминация», — говорится в сообщении.

Самым популярным за этот период стал аттракцион на Центральной площади Одинцова, его посетили почти 1,4 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли карусели в парке культуры и отдыха Чехова и парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа. На них прокатились более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. человек соответственно. В общей сложности в регионе функционируют восемь каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.