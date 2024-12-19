В Минэкологии Подмосковья назвали лучшие округа по ликвидированным незаконным водовыпускам

Одинцовский, Ступино, Наро-Фоминск, Раменский и Пушкинский вошли в число округов-лидеров по количеству ликвидированных несанкционированных водовыпусков. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности с начала 2024 года специалистам удалось ликвидировать более 1,1 тыс. несанкционированных водовыпусков, что на 2,9 тыс. меньше, чем в прошлом году. Эту работу в регионе планируют продолжить, ее проводят на базе мобильной диспетчерской платформы. Контроль за ситуацией ведут в областном Центре управления регионом (ЦУР).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.