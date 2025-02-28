В Минэкологии Подмосковья оцифровали 22 госуслуги

В Министерстве экологии и природопользования Московской области уже перевели в цифру 22 госуслуги. До конца 2025 года планируется оцифровать еще три.

В общей сложности министерство оказывает 30 видов госуслуг и предоставляет два электронных сервиса. По словам главы ведомства Павла Биды, перевод услуг в электронный вид имеет большое значение.

«Это чрезвычайно важное направление, которое значительно облегчает деятельность природопользователей и востребовано населением», - сказал министр.

В число наиболее востребованных услуг ведомства входят прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации.