В Минэкологии Подмосковья призвали к ответственному отдыху на территориях памятников природы

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей и гостей региона соблюдать правила, установленные на территориях заказников и памятников природы.

Как подчеркнул глава ведомства Виталий Мосин, весна — это период, когда птицы обустраивают гнезда, животные выводят потомство, расцветают редкие растения.

«Наш долг — обеспечить комфортные условия для обитателей подмосковных охраняемых лесов и парков, минимизируя негативное воздействие человека», — сказал министр.

На всех особо охраняемых природных территориях Подмосковья запрещено разводить костры, ломать деревья, повреждать кору, оставлять после себя мусор. За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность.

Во время отдыха на природных территориях нужно соблюдать тишину — весной это особенно важно, так как у птиц период гнездования. Нельзя забирать домой слетков и детенышей диких животных — поблизости находятся их родители. Передвигаться следует только по проложенным тропам, дорогам и туристическим маршрутам.

Ранее в ведомстве напомнили, что не рекомендуется трогать слетков — птенцов, которые учатся летать.