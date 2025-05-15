В Минэкологии Подмосковья призвали к ответственному отдыху на территориях памятников природы
Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила во время отдыха в заказниках
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В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей и гостей региона соблюдать правила, установленные на территориях заказников и памятников природы.
Как подчеркнул глава ведомства Виталий Мосин, весна — это период, когда птицы обустраивают гнезда, животные выводят потомство, расцветают редкие растения.
«Наш долг — обеспечить комфортные условия для обитателей подмосковных охраняемых лесов и парков, минимизируя негативное воздействие человека», — сказал министр.
На всех особо охраняемых природных территориях Подмосковья запрещено разводить костры, ломать деревья, повреждать кору, оставлять после себя мусор. За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность.
Во время отдыха на природных территориях нужно соблюдать тишину — весной это особенно важно, так как у птиц период гнездования. Нельзя забирать домой слетков и детенышей диких животных — поблизости находятся их родители. Передвигаться следует только по проложенным тропам, дорогам и туристическим маршрутам.
Ранее в ведомстве напомнили, что не рекомендуется трогать слетков — птенцов, которые учатся летать.