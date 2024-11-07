В Минэкологии Подмосковья рассказали, как белки готовятся к зиме

Так, они могут прятать желуди, орехи и шишки в дуплах деревьев или под корой, чтобы обеспечить себя пищей на весь зимний период. Животные также меняют свой мех на более густой и длинный, чтобы сохранять тепло и защищаться от холода. В ведомстве добавили, что в регионе можно встретить не только обычных белок, но и белок-летяг, которые занесены в Красную книгу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.