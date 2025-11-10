В Минэкологии Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с кабаном
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о начале брачного периода у кабанов и рассказали, как обезопасить себя при встрече с диким животным.
Период гона у кабанов начинается в ноябре и длится около двух месяцев. В это время животные становятся менее осторожными и более раздражительными. Они могут вести себя агрессивно.
При встрече с кабаном нужно сохранять спокойствие и держаться на расстоянии. Поворачиваться к зверю спиной и убегать нельзя — это может спровоцировать кабана на преследование. Место нужно покинуть быстро, но спокойно, пятясь назад.
«Мы призываем всех жителей и гостей Подмосковья с уважением относиться к дикой природе и ее законам», – заявил глава министерства Виталий Мосин.
