В Минэкологии Подмосковья в Международный день рек рассказали об их оздоровлении

По итогам 2024 года в Подмосковье расчистили 200 км рек в 12 округах, 35 км из них было освобождено от донных отложений (реки Ликова, Ходца, Сестра и Македонка). Об этом в Международный день рек сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тыс. местных жителей. Мероприятия по оздоровлению рек проводятся в рамках государственных и региональных программ. Вклад в эти цели вносит программа «100 прудов и озер». Помимо этого, в регионе проводят мониторинг состояния водных объектов. В прошлом году специалисты изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.