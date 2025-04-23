В Минэнерго Подмосковья рассказали о модернизации теплоснабжения в Долгопрудном и Богородском

В Министерстве энергетики Московской области рассказали о ходе работ по модернизации системы теплоснабжения в Богородском округе и Долгопрудном.

В Богородском округе работы проведут в котельных «Климова-0» и «Климова-2» в Ногинске, а также в котельных поселка Воровского, Обухово, Большого Буньково. Кроме того, возведут новые котельные в Боровково и Ногинске, проведут работы на 10 км теплосетей. В Долгопрудном модернизируют котельные на Заводской и Первомайской.

В целом в регионе в 2025 году планируется провести около 600 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей.

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