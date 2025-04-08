В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают пользователей «Госуслуг»

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о новой схеме мошенничества, связанной с «Госуслугами».

Злоумышленники звонят жителям под видом сотрудников Роскомнадзора и сообщают о взломе личного кабинета на «Госуслугах». Для разблокировки аккаунта якобы требуется номер СНИЛС. Если его продиктовать, то аферисты получат доступ к личному кабинету.

Жителям напомнили, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Пароли от личных кабинетов и личные данные нельзя передавать третьим лицам. Подозрительные звонки лучше сразу же прерывать.

Ранее в Подмосковье прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». Его провели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.