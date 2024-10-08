В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как муниципальным перевозчикам оформить необходимые документы

Подмосковные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам, могут оформить свидетельство и карту маршрута в режиме онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой «Переоформление свидетельств и карт маршрута по муниципальным маршрутам» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, для этого им нужно будет авторизоваться на портале с помощью ЕСИА. После этого пользователи смогут выбрать цель обращения и заполнить онлайн-форму. Услугу предоставляют бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.