В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как присвоить почтовый адрес в режиме онлайн

Жители Подмосковья могут присвоить почтовый адрес в режиме онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Присвоение почтового адреса может потребоваться земельному участку; зданию, сооружению, в том числе строительство которых не завершено. В рамках услуги также можно подать заявление на аннулирование адреса объекта адресации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на прошлой неделе этой услугой воспользовались более четырех тысяч раз. Она доступна для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Чтобы получить ее, нужно на портале нужно зайти в раздел «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.