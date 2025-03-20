В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как зарегистрировать спецтехнику

Жители Подмосковья могут подать заявление на регистрацию самоходных машин и других видов техники через приложение «Добродел», с начала 2025 года онлайн-услугой воспользовались более 6 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что регистрировать необходимо тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные машины и другую самоходную технику. Услуга размещена в разделе «Услуги» — «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса», она доступна для физических или юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.