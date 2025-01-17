В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как защититься от СМС-фишинга

Мошенники придумали новый способ обхода защиты от фишинга в СМС, чтобы похищать данные с телефона жертвы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Схема работает так: пользователю приходит сообщение о проблемах с доставкой посылки или неоплаченных штрафах. Например, «Ваш штраф за парковку не оплачен. Ответьте Y для получения деталей». После ответа на такое СМС ссылки в сообщении становятся активными», — говорится в сообщении.

Таким способом аферисты могут установить, что пользователь реагирует на спам. После этого ему придут фишинговые сообщения под видом банковских уведомлений, запросов на оплату и так далее. Чтобы защитить себя, в ведомстве призвали граждан игнорировать подозрительные СМС и не отвечать на запросы от незнакомых отправителей. Узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.