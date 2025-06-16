В Мингосуправления Подмосковья рассказали о самых популярных онлайн-услугах

Более 4,2 тыс. жителей Подмосковья воспользовались услугой «Запись в кружки и секции» за прошлую неделю, она возглавила рейтинг госуслуг на региональном портале. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных также оказались услуги «Выписка из домовой книги» (более 4,1 тыс. онлайн-заявок) и выдача и замена социальных карт жителя МО (более 2,4 тыс. заявок). Кроме того, в рейтинг вошли компенсация за домашний телефон (более 1,6 тыс. заявлений), а также запись в школу (более 1,2 тыс. заявлений). В общей сложности на портале представлены более 390 услуг для жителей и бизнеса, их предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.