В Мингосуправления Подмосковья рассказали, сколько участников СВО оформили выплату в режиме онлайн

Около 2 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей оформили выплату взамен земельного участка за три недели, получить услугу можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для получения услуги нужно иметь прописку в Подмосковье. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.