В Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг популярных комплексных онлайн-услуг

Онлайн-услуга «Запись в кружки и секции» (5,6 млн заявлений) является самой популярной в Подмосковье, всего в регионе доступна 21 комплексная услуга. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы понимаем, что в некоторых жизненных ситуациях нужно получить сразу несколько госуслуг одновременно, поэтому внедряем комплексные сервисы на региональном портале. Они позволяют быстрее решать важные вопросы и экономить время», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В тройку самых популярных услуг также вошли «Многодетная семья» (194 тыс. заявлений), которая позволяет получить льготный статус, выплату на школьную форму и не только, а также сервис для бизнеса «Контрольно-надзорная деятельность». На получение последнего подали 36,5 тыс. заявлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.