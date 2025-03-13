В Мингосуправления рассказали о работе сервиса «Библиотеки Подмосковья»

С начала 2025 года цифровым сервисом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались более 100 тыс. раз, он объединяет свыше 920 библиотек региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках сервиса пользователи смогут оформить единый электронный читательский билет, забронировать книгу, посещать различные события и не только. Узнать расписания и подробности о мероприятиях можно в разделе «События и проекты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.