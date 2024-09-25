В Мининвесте Подмосковья назвали округа-лидеры по числу заявок на получение субсидий среди МСП

В числе лидеров по числу заявок на получение субсидии для малого и среднего бизнеса оказались городские округа Красногорск, Балашиха, Одинцовский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Количество заявок было учтено по таким субсидиям, как открытие бизнеса по франшизе, выход на маркетплейсы, модернизация и лизинг оборудования, субсидия социальным предприятиям, а также по гранту для соцпредприятий и молодых предпринимателей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, абсолютным лидером оказался Красногорск — здесь было зарегистрировано 64 заявки на общую сумму 76,3 миллиона рублей. Зиновьева напомнила, что в регионе также продолжается прием заявок на получение субсидии на приобретенное оборудование от промышленных предприятий региона. Напомним, что поддержку бизнесу в Подмосковье оказывают, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.