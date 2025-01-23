В Мининвесте Подмосковья назвали округа-лидеры по инвестициям в основной капитал региона

По итогам девяти месяцев 2024 года лидером по объему инвестиций в основной капитал Подмосковья стал Ленинский округ с показателем 65 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Одинцовском городском округе показатель составил 62 млрд рублей. Тройку округов-лидеров с объемом инвестиций в 53 млрд рублей замкнул городской округ Мытищи», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В пятерку лидеров также вошли Красногорск и Химки с показателем 48 млрд рублей и 43 млрд рублей соответственно. По словам Зиновьевой, общий объем инвестиций в основной капитал региона за три квартала прошлого года составил 1,09 трлн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.