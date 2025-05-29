В Мининвесте Подмосковья рассказали о планах по закреплению статуса «семейного предприятия»

В Подмосковье ведется работа по закреплению статуса «семейное предприятие» на законодательном уровне, что позволит создать условия для разработки отдельных программ поддержки таких компаний, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Московской областной думы.

«Московская область входит в тройку регионов России по количеству компаний, занятых в креативных индустриях, — у нас работает 36 тыс. таких предприятий. Это значимая часть экономики региона, поэтому инвестиционный блок правительства Подмосковья постоянно работает над улучшением условий ведения бизнеса в этой сфере. То же самое касается и семейного бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе каждая пятая компания является семейным предприятием. Она отметила, что такой бизнес строят с расчетом на долгосрочную перспективу, поэтому ему важно оказывать поддержку.

Отметим, что перспективы развития креативных индустрий и семейного предпринимательства в регионе обсудили на рабочей сессии «Подмосковный бизнес: актуальные вопросы». Она прошла в Московской областной думе в рамках народной программы «Единой России» по поддержке малого и среднего бизнеса и партийного проекта «Предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.