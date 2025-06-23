В Мининвесте Подмосковья рассказали о соглашениях, подписанных на ПМЭФ

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало 13 соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Общий объем заявленных инвестиций в рамках соглашений составляет 80,9 млрд рублей. <…> В результате реализации инвестпроектов на территории Подмосковья будет создано более 6,8 тыс. рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проекты реализуют в сфере медицины, фармацевтики, пищевой промышленности, производстве авиационных компонентов и не только. Так, например, на ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о создании фармацевтического производства, выпускающего препараты для лечения онкологических заболеваний, в Черноголовке. В подписании приняли участие областной Мининвест, ГК «ФармЭко» и Сбер, инвестиции в проект составят 9 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.