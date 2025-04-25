В Мининвесте Подмосковья рассказали, сколько объектов недвижимости доступны для размещения бизнеса
Зиновьева: более 2 тыс. участков доступны для размещения бизнеса в Подмосковье
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В Подмосковье для размещения бизнеса доступны более 3,2 тыс. земельных участков и помещений, информация о них размещена на инвестиционной карте региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На данный момент бизнесу доступно 2,66 тыс. земельных участков общей площадью 11 тыс. га, а также свыше 620 объектов недвижимости», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, на инвесткарте инвесторы могут подобрать объекты для покупки или аренды. Помимо этого, там они смогут оформить заявку на бесплатный подбор объекта и подать заявку на его получение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.