В Министерстве чистоты Подмосковья объяснили, что делать с использованными батарейками

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как правильно утилизировать использованные батарейки.

В ведомстве напомнили, что выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором запрещено, так как это они относятся ко II-ому классу опасности отходов.

При разрушении корпуса батарейки из него выделяются тяжелые и опасные металлы. Они могут попасть в почву и грунтовые воды. Всего одна батарейка загрязняет 20 кубометров земли.

Утилизировать батарейки нужно отдельно от остальных отходов. Их можно привезти в специальные пункты приема. В Подмосковье такие точки нанесли на карту. Из таких пунктов батарейки направляют на переработку. Из них можно получить вторсырье, которое используется при изготовлении лака, проволоки, краски и удобрений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил донести до жителей информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.