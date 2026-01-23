В Министерстве экономики и финансов Подмосковья подвели оперативные итоги исполнения бюджета за 2025 год

Оперативные итоги исполнения бюджета за 2025 год подвели в Министерстве экономики и финансов Московской области. В ведомстве отметили, что за указанный период бюджет был исполнен в утвержденных параметрах.

Согласно предварительным данным, доходы консолидированного бюджета составили 1 614 млрд рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2024 году.

Объем расходов составил 1 628 млрд рублей. Это на 19,3% больше, чем годом ранее.

Доходы регионального бюджета составили 1 252 млрд рублей, собственные доходы — 1 119 млрд рублей. Расходы регионального бюджета составили 1 266 млрд рублей.

На реализацию госпрограмм выделили 1 247 млрд рублей — это 98,5% от общего объема бюджетных расходов. На реализацию нацпроектов направили 127,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых факторах, помогающих экономике региона развиваться.