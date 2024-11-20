В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о проекте новых правил по содержанию птиц

В Минсельхозе России представили проект новых ветеринарных правил по содержанию сельскохозяйственных птиц, в котором рассматривается возможность их выгула с учетом особенностей каждого хозяйства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на крупных предприятиях планируют запретить выгул, в хозяйствах с численностью птиц от 51 до 1 тысячи голов — разрешить организовывать его только на изолированной площадке. В новом документе также содержатся условия поения и кормления птиц, требования к мероприятиям по карантину, профилактике и диагностике. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.