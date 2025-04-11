В Минсоцразвития Подмосковья рассказали о поддержке узников фашизма

Более 3 тыс. бывших узников фашизма получают меры социальной поддержки в Подмосковье. Об этом в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей сообщает Министерство социального развития Московской области.

«У каждого из них непростая судьба и своя печальная история, связанная с событиями тех лет. По решению нашего губернатора [Московской области Андрея Воробьева] ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тыс. ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, в юбилейный год ветеранам вручили памятные медали. Этой категории граждан доступны федеральные и региональные льготы, включая ежемесячные денежные выплаты, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, предоставление санаторно-курортных путевок, ежемесячная компенсация 50% за оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском транспорте Москвы и области и не только.

Узнать подробнее о региональных мерах социальной поддержки можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.